Подберите аккумуляторы по параметрам для своей складской техники Бренд Actil Advance Almocar / Spykstaal Armanni Atlet Baka Balcancar / Bcd Battioni Baumann Bison Bt BT Movit Carer Caterpillar Cesab Clark Comac Crown Dambach Gaggenau Deca Desta Destas Robustus Doosan Dulevo Eaton Electrolux Etwo F. Peschler / Pefra Faba Fantuzz Fenwick Linde Fiat (om Fiat Pimespo) Fimap Franz Kahl — Bulli Stapler Gansow GmbH Genkinger Gutbrod (mtd) Habeko Hako Halla Havellandische Maschinenfabrik Heli Holland-lift Hubtex Hyster Hyundai Indos Jungheinrich Kaercher Kalmar Koettgen Komatsu Lafis Lansing Larf Linde Lugli & Robustus Mafi Magaziner Mariotti Maschinenfabrik Esslingen(me) Mic Mitsubishi Montini Mora Mulag Nilfisk Ag Nissan/datsun Kempten Nuova-Destas O+K (Orenstein & Koppel) Om Pimespo Omg Paul Andrae / Sorma Peg Pramac Rapid Rcm (mgm) Rocla Rtm Samag Schultheis & Partner Shinko Sichelschmidt Steinbock Still Hamburg Stoecklin Taski TCM Tennant Toyota Valla Vestergaard Volk Walstedt Kolding Wap / American Lincoln Wayne Wetrok Wiedemann Gmbh Windsor (rcg) Yale Емкость, Ah 62 90 96 110 120 130 140 150 160 165 172 180 195 200 210 220 225 230 240 250 252 258 260 270 275 280 300 310 315 320 325 330 342 344 345 350 360 374 375 385 390 400 420 430 440 450 455 460 465 480 490 495 500 520 525 540 550 560 575 585 600 602 620 625 630 640 650 675 690 700 720 735 750 770 775 800 805 810 840 860 875 900 920 930 945 960 980 1000 1035 1085 1120 1125 1150 1200 1240 1250 1260 1395 1400 1550 Напряжение, V 4 12 24 36 40 48 72 80 96 Подобрать Также вы можете заполнить форму и наш специалист свяжется с Вами.

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Тяговые аккумуляторы на погрузчик — купить с доставкой за 48 часов

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