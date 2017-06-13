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Тяговые аккумуляторы на погрузчик — купить с доставкой за 48 часов
Тяговые АКБ предназначены для установки на погрузчики, штабелеры, электротележки, подъемники, работающие длительное время без подзарядки. Батареи могут работать в цикличном режиме разряд — заряд, отдавая энергию до глубокого разряда.
На сайте можно купить тяговые аккумуляторы 24V, 48V, 80V с гарантированным длительным ресурсом эксплуатации. Все аккумуляторы в наличии — доставка в ваш город будет осуществлены в максимально короткие сроки! Мы работаем по всей России с любым регионом.
Каталог тяговых батарей на штабелеры, вилочные погрузчики, электротележки
Купите тяговые аккумуляторы высокой мощности с большим эксплуатационным периодом: от 44 000 часов непрерывной работы. Цена АКБ на погрузчики зависит от модели, производителя и технических характеристик, таких как напряжение и емкость:
- напряжением 24 В (24V) — от 49 900 рублей;
- напряжением 48 В (48V) — от 89 900 рублей;
- напряжением 80 В (80V) — от 119 900 рублей.
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