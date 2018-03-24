Аккумуляторы Sunlight (Санлайт)

Компания SUNLIGHT успешно работает во всем мире на рынке хранения электроэнергии и электропитания. Компания более трех десятилетий входит в число ведущих мировых производителей систем хранения и преобразования энергии, специализируясь на разработке, производстве и поставках:

Тяговые аккумуляторные батареи Санлайт, стационарные батареи, аккумуляторы для торпед и подводных лодок, аккумуляторы для источников бесперебойного питания и т.д.

Генераторы, ИБП, источник питания постоянного системы, промышленные кондиционеры

Автономные и сетевые солнечные электростанции

Батареи для питания двигателей — мощные, способные на длительную работу и удержание заряда тяговые аккумуляторы SUNLIGHT. Эти изделия существенно отличаются от более привычных потребителю автомобильных источников постоянного тока.

SUNLIGHT – один из крупнейших европейских производителей аккумуляторов и энергосистем. Штаб-квартира компании и производственный комплекс находится в Греции, однако подразделения компании открыты в девяти странах, а продукция компании распространяется более чем в ста странах мира.

С 1991 года немецкой группой компаний «GERMANOS» осуществляются регулярные инвестиции в развитие одного из самых современных промышленных предприятий Европы в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Завод имеет шесть узкоспециализированных производственных подразделений площадью помещений более чем 55000 м2, на территории общей площадью 142000 м2.

Компания SUNLIGHT выпускает высокотехнологичную и высококачественную продукцию. Цены на аккумуляторы Санлайт могут отличаться. Купить тяговые АКБ Sunlight можно как у официального представителя, так и у множества дилеров по Москве и России.

Тяговые аккумуляторные батареи Sunlight в широком диапазоне мощностей и размеров, также варьируются и в соответствии с международными DIN и BS стандартами, удовлетворяющими полностью ваши потребности в энергии экономически эффективным образом.

Их оптимальная конструкция, использующая исключительно высококачественное сырье и материалы, а также включение надежных ноу-хау в проектировании и технологии производства передовых тяговых аккумуляторных батарей, гарантирует Вам надежное и эффективное энергетическое решение.